Freitag, 12. Juli 2019

Höxter: Einbruch in Wohnung

Symbolfoto

Höxter. In eine Wohnung in Höxter-Godelheim sind unbekannte Täter am Donnerstag, 11. Juli, gewaltsam eingedrungen. Wohnräume und Schränke wurden durchsucht, erbeutet wurden nach ersten Erkenntnissen eine Spielekonsole und ein Fernseher. Außerdem entstanden durch den Einbruch Sachschäden im Türbereich. Der Einbruch in der Pyrmonter Straße muss sich in dem Zeitraum zwischen 6.30 und 13.10 Uhr ereignet haben. Die Polizei in Höxter hofft auf Hinweise von Zeugen. Diese sollten sich mit der Polizei in Verbindung setzen unter der Telefonnummer 05271/9620.