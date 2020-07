Mittwoch, 08. Juli 2020

Höxter: Eine neue Fahrbahndecke für die Westerbachstraße

Die Westerbachstraße wird ab Montag, 13. Juli, saniert. Foto: Stadt Höxter

Höxter. Weil die Fahrbahndecke der Westerbachstraße erneuert werden muss, müssen sich die Autofahrer auf einige Änderungen in der Verkehrsführung in der Höxteraner Innenstadt einstellen.

Die Westerbachstraße wird während der Arbeiten ab 13. Juli von der Einmündung der Bundesstraße 64 bis zur Wegetalstraße gesperrt. Für Fußgänger ist sie allerdings weiterhin begehbar. Die Tiefgarage am Stadthaus wird während der Bauarbeiten geschlossen.

Für Menschen mit Schwerbehinderungen wird ein Stellplatz im Innenhof des Stadthauses eingerichtet. Dieser ist über die Zufahrt gegenüber der Neuen Straße erreichbar.

Auf der B 64/83 wird eine Umleitung ausgewiesen. Diese führt stadteinwärts über die Brenkhäuser Straße, Albaxer Straße, Rohrweg, Roonstraße, Minoritenstraße und Bachstraße zur Weserstraße. Von dort aus ist auch in Richtung stadtauswärts eine Umleitung über dieselbe Streckenführung ausgeschildert. Für die Anlieger der Westerbachstraße wird in der Höhe der Einmündung zur Rosenstraße ein Wendebereich eingerichtet, sodass die Straße bis zur Baustelle befahren werden kann.

Nördlich der Westerbachstraße wird der abgebundene Teil der Traubenstraße geöffnet. Die Rosenstraße kann aus Richtung Möllingerstraße befahren werden, das Durchfahrtverbot wird aufgehoben. So bleibt das Quartier weiterhin befahrbar.

Südlich der Westerbachstraße wird die Stummrigestraße im ganzen Verlauf für den Anlieger- und Linienverkehr geöffnet. In einem Teilbereich der Straße wird das Anwohnerparken aufgehoben und ein absolutes Haltverbot eingerichtet, um das Ausweichen im Begegnungsverkehr zu ermöglichen.

Weiterhin werden die Papenstraße, Neue Straße und Uferstraße für den Zweirichtungsverkehr geöffnet. Die Neue Straße wird für Anlieger im Quartier die Hauptzufahrt bilden.