Freitag, 07. Februar 2020

Höxter erhält 1,78 Millionen Euro Fördergelder für vier Projekte

Die Übergabe der Förderbescheide für die „Grüne Infrastruktur“. Foto: Stadt Höxter

Höxter. Zwei Monate, nachdem Höxter als erste Kommune in Nordrhein-Westfalen eine Förderung aus dem Digitalpakt Schule erhalten hat, bekommt die Kreisstadt die nächsten Fördermittel. Gleich vier Zuwendungsbescheide hatte Detmolds Regierungsvizepräsidentin Anke Recklies mitgebracht. Mit den insgesamt 1,78 Millionen Euro werden das Außengelände des Schulzentrums umgestaltet, der Klostergarten in Brenkhausen weiterentwickelt, das Projekt „Nachbarschaftsgarten“ in der Kernstadt umgesetzt und das Naturerlebnis an der Grüne Mühle gefördert.

Mehr lesen sie im TAH vom 08.02.2020.