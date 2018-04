Donnerstag, 05. April 2018

Höxter: Fahndung erfolgreich

Höxter. Mit einem Lichtbild hatte die Polizei Höxter am Mittwoch um die Mithilfe der TAH-Leser gebeten. Sie fahndete damit nach einem Tatverdächtigen, der im Verdacht steht, am 3. September 2017 in einer Tankstelle ein Handy unterschlagen zu haben. Am Donnerstag kann die Polizei Höxter melden, dass es zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung gegeben hat und dass die Person identifiziert ist. "Das Kriminalkommissariat Höxter kann nun mit den Informationen die Ermittlungen zielgerichtet weiter betreiben", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Höxter.