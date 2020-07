Donnerstag, 30. Juli 2020

Höxter: Fahrzeugführerin fährt gegen Baum

Höxter. Am Donnerstag gegen 7.40 Uhr befuhr eine Autofahrerin die L755 von Höxter-Ovenhausen in Richtung Marienmünster. Sie kam in einer Linkskurve nach links von der Straße ab, fuhr gegen zwei Verkehrsschilder und gegen einen Baum. Durch den starken Aufprall erlitt die Fahrerin starke Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in das Höxteraner Krankenhaus, wo sie stationör aufgenommen wurde. An dem VW-Polo entstand im Frontbereich ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.