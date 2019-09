Samstag, 28. September 2019

Höxter feiert Huxori mit Musik und Märkten

In Höxters Innenstadt wird viel gehandelt. Foto: fhm

Höxter. Am Freitagnachmittag begann das große Höxteraner Altstadtfest. Mit dem Freibieranstich eröffneten Bürgermeister Alexander Fischer und Werbegemeinschafts-Vorsitzender Jürgen Knabe den Huxori-Markt. Den Besuchern wird viel Musik auf drei Bühnen geboten, dazu gibt es über 160 Marktstände in der Innenstadt. Anziehungspunkt sind am Sonnabend, 28. September, die beiden Flohmärkte, der Flohmarkt der Kinder und der Markt der Erwachsenen. Am Sonntag haben die Geschäfte in der Innenstadt verkaufsoffen. Bis Sonntagabend wird in Höxter das große Altstadtfest gefeiert. (fhm)

