Montag, 02. September 2019

Höxter: Feuer in unbewohnter Wohnung

Die Feuerwehr Höxter wurde am Sonntag zu einem Brand in die Gutenbergstraße gerufen.

Höxter. In der Gutenbergstraße in Höxter ist aus bislang nicht bekannten Gründen eine Wohnung in einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrannt. Der Brand wurde am Sonntag, gegen 14.30 Uhr gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist der Brand möglicherweise in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die Wohnung wird derzeit nicht genutzt. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Gesamtschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an, so die Polizei Höxter..