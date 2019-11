Montag, 04. November 2019

Höxter: In Bäckerei eingebrochen

Die Polizei bittet die TAH-Leser nach einem Einbruch in Höxter um Mithilfe.

Höxter. Bislang unbekannte Täter drangen am Sonnabend in den Verwaltungstrakt einer Bäckerei in der Eugen-Diesel-Straße ein. Die Tatzeit wird zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr angenommen. Im Gebäude wurden mehrere Büroräume betreten, Schränke und Schubladen geöffnet, sowie eine Tür aufgehebelt. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Täter die Bäckerei ohne Diebesgut. Allerdings entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei fragt: „Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Eugen-Diesel-Straße festgestellt? Wer kann sonstige Hinweise geben?“ Hinweise nimmt die Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, entgegen.