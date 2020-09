Samstag, 12. September 2020

Höxter: In leerstehende Gaststätte eingestiegen

Die Polizei bittet nach einem Einbruch in Höxter um die Mithilfe der TAH-Leser.

Höxter. Gewaltsam verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang in eine Gaststätte an der Westerbachstraße in Höxter. Der Eigentümer renoviert die Räumlichkeiten derzeit, weshalb dort Werkzeuge gelagert werden. Als Tatzeit wird der Zeitraum von Mittwochabend, 9. September, bis Freitagnachmittag, 11. September, angegeben. Nach dem Einbruch fehlten ein Akkubohrer der Marke Makita mit Zubehör und eine Trennflex der Marke Black&Decker. Der Schaden wird insgesamt mit insgesamt rund 650 Euro angegeben. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, sollte sich bei der Polizei in Höxter, 05271/9620, melden.