Dienstag, 21. August 2018

Höxter: Jugendliche randalieren und gefährden Straßenverkehr

Höxter. Gegen halb drei am frühen Dienstagmorgen randalierten drei Jugendliche in Höxter. Sie warfen auf der Godelheimer Straße unter anderem mit tennisballgroßen Steine in Richtung fahrender Autos. Die Jugendlichen waren im Alter von 16 bis 17 Jahren.

Um 3.50 Uhr bemerkten Beamten der Streifenpolizei Höxter drei Jugendliche, die bei Anblick des Streifenwagens flüchteten. Dabei ließen sie ein schwarzes Mountainbike der Marke Raleigh Maxlife im Wert von 200 Euro zurück. Nach Ermittlungen der Polizeibeamten handelte es sich hierbei um die zuvor auffällig gewordenen Beschuldigten. Und noch eine Tat konnte ihnen zugeordnet werden: Die Jugendlichenhatten zudem in der Stummrigestraße eine Lichtzeichenanlage beschädigt und dabei einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro verursacht.

Zwei der drei Beschuldigten wurden im Rahmen der Fahndung von der Polizei gefunden. Den zwei Jugendlichen wurde eine Blutprobe entnommen. Und sie wurden in Gewahrsam genommen.