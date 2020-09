Mittwoch, 30. September 2020

Höxter: „Kulturgeselle“ geht in eine neue Runde

Der Verein „Paderborner Kreaturen“ und das Kulturbüro des Kreises Höxter freuen sich gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern auf die Kulturgesellen. Foto: Kreis Höxter

Kreis Höxter . Nach einem erfolgreichen ersten Auftakt sucht das Kulturbüro des Kreises Höxter auch in 2020, gemeinsam mit den „Paderborner Kreaturen“, wieder nach jungen und kulturinteressierten Jugendlichen. Vom 5. bis zum 17. Oktober, haben 14 bis 21-Jährige die Möglichkeit, gemeinsam mit professionellen Künstlern ihr eigenes Werk zu erschaffen. Bewerbungen sind noch bis zum 3. Oktober 2020 möglich. Hierzu kann ein Selfie-Video per Whatsapp an die Handy-Nummer 0171/8449988 oder per E-Mail an info@paderborner-kreaturen.de geschickt werden.

