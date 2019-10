Samstag, 19. Oktober 2019

Höxter lädt zum Märchentag ein

In Höxter ist am Sonntag Märchentag. Foto: ull

Höxter. Am Sonntag, 20. Oktober, ist in Höxter wieder Märchentag. Von 13 bis 18 Uhr werden Märchen vorgelesen, es gibt Kinder-Unterhaltung, Musiker treten auf und der Kiepenkasper ist in der Stadt unterwegs. Um 17 Uhr ist das Märchenspiel mit Frau Holle an der Dechanei. Zudem ist in Höxter verkaufsoffener Sonntag. (fhm)