Samstag, 11. Juli 2020

Höxter: Lkw landet im Straßengraben

Nach dem Unfall wurde der Lkw-Fahrer zur Blutprobe gebeten. Foto: Polizei

Höxter-Bruchhausen. Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich am Freitag gegen 13.45 Uhr ein 49-jähriger Lastwagenfahrer aus Leinefeld leicht. Der Mann befuhr mit dem Muldenkipper die Landstraße von Höxter-Bruchhausen in Richtung "Drenker Kreuz" und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab auf den Grünstreifen. Daraufhin verriss er das Fahrzeug nach links, durchfuhr den Straßengraben und kam in einem Waldstück zum Stillstand. Der Schaden an dem Lkw wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Da Betriebsstoffe ausliefen, wurden die Feuerwehr und die untere Wasserbehörde hinzugezogen. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Lkw musste die Strecke zwischenzeitlich bis gegen 20 Uhr immer wieder gesperrt werden. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer des Lkw unter dem Einfluss von Alkohol stand. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.