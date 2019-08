Montag, 12. August 2019

Höxter: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Die Polizei meldet einen schweren Unfall in Höxter.

Höxter. Bei einem Unfall am Montagmorgen auf der B 64 in Höxter wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie so oft hatte es kurz hinter dem Abzweig Zur Lüre Richtung Holzminden einen Rückstau auf der B 64 gegeben, weil Autofahrer nach links Richtung Aldi abbiegen wollte. Wegen des Staus stoppte gegen 10.25 Uhr ein Lieferwagen. Ein stadtauswärts fahrender Motorradfahrer aber reagierte zu spät und fuhr auf den Lieferwagen auf. Das Motorrad schleuderte unter den Lieferwagen. Der Motorradfahrer musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr aus Höxter Richtung Holzminden über die Lüre abgeleitet. Der Verkehr aus Holzminden konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Nach rund einer Stunde konnten Sperrung und Umleitung wieder aufgehoben werden. (bs)