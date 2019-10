Sonntag, 27. Oktober 2019

Höxter: Nach Zusammenstoß mit E-Bike geflüchtet

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei ihr zu melden. Foto: tah/Symbolfoto

Höxter. Am Sonnabend, 26. Oktober, stießen gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung Brenkhäuser Straße/Albaxer Straße in Höxter ein Pkw und ein E-Bike zusammen. Beim Rechtsabbiegen übersah der unbekannte Autofahrer den auf seinem Radstreifen geradeaus fahrenden 63-jährigen Pedelec-Fahrer und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Radfahrer stürzte und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Höxter gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach Zeugenaussagen um einen schwarzen Mercedes Kombi mit HX-Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter Telefon 05271-9620.