Freitag, 25. Januar 2019

Höxter: Neues Marktquartier ist fast fertig

Eröffnungstermin für „Only“ steht.

Höxter. Der Endspurt am Marktquartier in Höxter läuft: In weniger als einer Woche, am Donnerstag, 31. Januar, öffnet die Young-Fashion-Kette „Only“ seine neue Filiale am Markt in Höxter. Der Textilhändler ist die dritte Ladenkette – nach Thalia und Hunkemöller –, die in den großen Neubau zieht. Nach „Only“ fehlt dann nur noch der Juwelier „Instyle“ im neuen Marktquartier. Dieser soll dann das rechts neben „Only“ gelegene Ladengeschäft beziehen. (ap)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 25.01.19