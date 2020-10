Donnerstag, 08. Oktober 2020

Höxter: Noch keine Entscheidung über die H&M-Standorte

H&M in Höxter am Marktplatz. Foto: fhm

Höxter. Mit Sorge schaut man in Höxter auf den neuen Quartalsbericht von H&M. Der von der Corona-Krise getroffene schwedische Modehändler H&M hat angekündigt, dass er sein Filialnetz ausdünnen will. Im kommenden Jahr soll die Zahl der Geschäfte um rund 250 schrumpfen, wie das Unternehmen Hennes & Mauritz zur Vorlage seiner endgültigen Zahlen für das bis Ende August gelaufene dritte Geschäftsquartal bekanntgab. Generell setze sich die Erholung des Konzerns von der Krise fort. Ob H&M in Höxter eine der 250 Filialen ist, die 2021 geschlossen werden, steht noch nicht fest.

