Donnerstag, 04. April 2019

Höxter: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Die Polizei veröffentlicht dieses Foto und fragt: Wer kennt den Mann? Foto: Polizei Höxter

Höxter. Auf Grund eines Beschlusses des Amtsgerichtes Paderborn veröffentlicht die Polizei im Kreis Höxter Lichtbilder von einem bislang unbekannten Täter. Der Mann steht im Verdacht, eine größere Menge Kosmetikartikel aus einem Drogeriemarkt in Höxter entwendet zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Tatverdächtige am Donnerstag, 22. November 2018, gegen 18.30 Uhr den Drogeriemarkt in der Straße Am Markt betreten und dort Kosmetikartikel im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Danach verließ er das Geschäft in unbekannte Richtung. Die Polizei in Höxter (Telefon 05271/9620) fragt: "Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben?"