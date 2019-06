Donnerstag, 27. Juni 2019

Höxter: Papier in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Zweimal musste die Feuerwehr Brände in der Innenstadt Höxters löschen. Foto: Polizei Höxter

Höxter. Am Donnerstag gegen 2.15 Uhr sind in der Innenstadt von Höxter zwei Papierstapel in Brand gesetzt worden. Die Freiwillige Feuerwehr Höxter musste beide Brandstellen löschen. Ein Baum auf dem Marktplatz und ein Fahrradständer an der Kirche St. Nicolai wurden beschädigt. Die Polizei fragt: „Wer hat zu der oben genannten Zeit verdächtige Personen im Bereich des Marktplatzes festgestellt? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben?“ Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, in Verbindung zu setzen.