Sonntag, 27. Oktober 2019

Höxter: Polizei nimmt Exhibitionisten fest

Es lag ein Haftbefehl vor. Foto: tah/Symbolfoto

Höxter. Am Sonnabend, 26. Oktober, gegen 12.46 Uhr wurde an einer Brücke an der Lütmarser Straße in Höxter ein Mann beobachtet, der sich entblößte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die sofort eingesetzten Streifen konnten eine 53-jährige männliche Person festnehmen und der Polizeiwache in Höxter zuführen. Bei der Überprüfung des Mannes wurde zudem festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen eines gleichgelagerten Deliktes vorlag. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Person in Haft genommen.