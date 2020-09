Sonntag, 06. September 2020

Höxter: Polizei sucht einen Fahrradfahrer

Symbolfoto TAH

Höxter. Die Polizei Höxter ermittelt in einem Fall von Körperverletzung, die am Sonnabendvormittag, gegen 10.20 Uhr, auf einem Fußgängerüberweg am Lütmarser Tor begangen wurde. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung hat ein etwa 40 bis 45 Jahre alter Radfahrer einen 64-jährigen Fußgänger auf die Fahrbahn gestoßen. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Der Radfahrer flüchtete anschließend in Richtung Lütmarsen, obwohl er von einem Zeugen angesprochen wurde. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: kräftige Statur, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, wenig Haare. Er trug eine Brille. Das ältere Fahrrad hatte eine braune Packtasche und auf dem hinteren Schutzblech befand sich ein Aufkleber des Fußballvereins SC Paderborn. Die Polizei Höxter, Telefon 05271/9620, bittet um Hinweise zu dem Radfahrer.