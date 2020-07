Samstag, 18. Juli 2020

Höxter: Räuberischer Ladendiebstahl - Tatverdächtiger vor Ort festgenommen

Höxter. Ein Ladendieb, der am Freitag gegen Mittag durch einen Mitarbeiter eines Marktes an der Schlesischen Straße in Höxter beim Diebstahl diverser Getränke beobachtet wurde, sollte am Ladenausgang durch den Zeugen angesprochen werden. Dabei setzte sich der 41-Jährige jedoch massiv zur Wehr und versuchte, den Zeugen zu schlagen. Eine Polizistin und ein Polizist der Polizeiwache in Höxter, die in ihrer Freizeit das Geschehen beobachteten, griffen sofort ein und konnten den Mann zu Boden bringen und fixieren. Er leistete dabei so starken Widerstand, dass er durch hinzugeeilte Streifenbeamten an Händen und Füßen gefesselt werden musste. Zudem beleidigte und bedrohte er die Polizisten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Tatverdächtige war allerdings auch auf der Wache überhaupt nicht zu beruhigen und musste schließlich durch das Ordnungsamt in eine psychiatrische Klinik untergebracht werden.