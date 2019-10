Donnerstag, 10. Oktober 2019

Höxter: Schaufenster eingeworfen, E-Bike gestohlen

Die Polizei in Höxter meldet einen Raddiebstahl und bittet um die Mithilfe der TAH-Leser bei der Aufklärung des Falls.

Höxter. Das war Selbstbedienung auf die kriminelle Art: Ein hochwertiges E-Mountainbike ist am Mittwoch gegen 23.15 Uhr, aus einem Fahrradgeschäft in der Corbiestraße in Höxter entwendet worden. Der unbekannte Täter warf eine Schaufensterscheibe ein und holte das im Schaufensterbereich ausgestellte Fahrrad aus dem Geschäft. Anschließend fuhr der Täter mit dem Rad in Richtung Innenstadt davon. Der Tatverdächtige wird als 1,70 bis 1,78 Meter groß und schlank beschrieben. Er war dunkel bekleidet und trug einen dunklen Kapuzenpullover oder -jacke. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes E-Mountainbike der Marke Univega, Typ Renegade S 5.5 Alpine, Rahmengröße XL. Das Rad ist mit einer Vollfederung und einer 27,5 Zoll Bereifung ausgestattet. Hinweise zum Täter und zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, entgegen.