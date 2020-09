Mittwoch, 30. September 2020

Höxter: Schlaganfall-Lotsinnen sind unverzichtbar

Schlaganfall-Lotsinnen leisten im Projekt „STROKE OWL“ wertvolle Hilfe. Foto: Kreis Höxter

Höxter. Nach einem Schlaganfall ist nichts mehr so, wie es war. In diesem Moment sind die Schlaganfall-Lotsinnen zur Stelle. Ein Jahr lang begleiten sie Betroffene im Projekt „STROKE OWL“ und leisten Unterstützung auf dem Weg in ein verändertes Leben. Schirmherr des Projekts der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe im Kreis Höxter ist Landrat Friedhelm Spieker. „Erste Erfahrungen zeigen, wie erfolgreich das Lotsen-Modell für die Nachsorge ist“, zieht er eine erste Bilanz.

