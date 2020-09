Mittwoch, 23. September 2020

Höxter: Schulmaterialienkammer bittet um Spenden

Bitten um Spenden für die Schulmaterialienkammer: Gabriele Rehrmann (von links), Uta Lechner und Elke Maletz, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der Schulmaterialienkammer der Diakonie in Höxter. Foto: Diakonie Höxter

Höxter. Die Schulmaterialienkammer der Diakonie Paderborn-Höxter e.V. hatte zum Schuljahresbeginn unter Corona-Bedingungen geöffnet. 174 Kinder aus einkommensschwachen Familien wurden mit Materialien ausgestattet. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es nicht die gewohnten Öffnungstage, stattdessen wurden feste Termine für das Abholen vergeben. Dafür haben die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Tüten mit den benötigten Schulmaterialien gepackt.

Die Schulmaterialienkammer der Diakonie in Höxter, Brüderstraße 7, ist nun wieder regelmäßig jeden ersten Donnerstag im Monat von 14 bis 15 Uhr geöffnet (außer an Feiertagen). „Für unsere Arbeit sind wir auf finanzielle Hilfe angewiesen, denn die Schulmaterialienkammer verfügt über keine eigenen Mittel“, erläutert Agnes Pryczko und bittet um Spenden. „Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona treffen besonders Familien mit einem geringen Einkommen, deshalb ist der Bedarf an Unterstützung weiterhin groß.“

Spendenkonto bei der Sparkasse Höxter: Diakonie Paderborn-Höxter e.V., IBAN: DE39 4725 1550 0003 0316 14, Verwendungszweck: Schulmaterialienkammer HX.



