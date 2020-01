Donnerstag, 30. Januar 2020

Höxter: Schwarze Zahlen in allen Sparten der KHWE

KHWE-Verwaltungsratsvorsitzender Marcel Giefers (links) und Geschäftsführer Christian Jostes (rechts) begrüßten beim Neujahrsempfang die beiden neuen Chefärzte Dr. Jörg Schmitz (Zweiter von links) für die Onkologie und Kai Andreas Träger (Zweiter von rechts) für die Gefäßchirurgie. Der Jurist Dr. Oliver Bechtler (Mitte) hielt seinen Festvortrag über die rechtlichen Herausforderungen bei Kooperationsverträgen zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten. Foto: KHWE

Kreis Höxter. „Das Zusammenspiel von medizinischer Versorgung und Pflegeangeboten im Verbund KHWE funktioniert: Unsere Zahlen können sich sehen lassen. Und das in einer vor allem für kleine Krankenhäuser wirtschaftlich dramatischen Lage“, leitete der Verwaltungsratsvorsitzende Marcel Giefers in seiner Begrüßung ein, bevor Geschäftsführer Christian Jostes die Entwicklung der Katholischen Hospitalvereinigung Weser-Egge (KHWE) unter den politischen Rahmenbedingungen weiter ausführte.

„Wir schreiben schwarze Zahlen in allen Sparten und konnten unsere Leistungen und Angebote weiter ausbauen. Die Menschen in der Region schenken uns ihr Vertrauen“, erklärte Christian Jostes, der im April 2019 das Amt des Geschäftsführers von Reinhard Spieß übernommen hatte. Die Steigerung sei auch deutlich an den Beschäftigten abzulesen: Im vergangenen Jahr sei deren Zahl wieder deutlich gewachsen, von 2.560 auf 2.736 Mitarbeiter. „Wir sind ein verlässlicher Arbeitgeber für den Kreis Höxter. Und gleichzeitig der größte Ausbildungsbetrieb: 80 neue Pflegeschüler haben wir im vergangenen Jahr begrüßen können.“

