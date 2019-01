Sonntag, 27. Januar 2019

Höxter: Sieben Autos mutwillig beschädigt

Höxter. Randalierer trieben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in Höxter ihr Unwesen. An mindestens sieben Autos, die in der Albaxer Straße und dem Rohrweg abgestellt waren, beschädigten die Unbekannten Spiegel und traten sie ab. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.750 Euro. Die Kriminalpolizei in Höxter, 05271/9620, bittet um Hinweise, die zur Aufklärung dieser Straftaten führen könnten.