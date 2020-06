Montag, 15. Juni 2020

Höxter soll Fahrradstadt werden

Radlerinnen und Radler sollen sich an der Meldung von Gefahrenstellen und Hindernissen beteiligen. Foto: Ludger Roters

Höxter Das erste Drittel der Aktion Stadtradeln in Höxter läuft bereits. Und es gibt schon beeindruckende Zwischenergebnisse. „Einzelne Gruppen und einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben schon mächtig viele Kilometer auf dem Fahrrad gesammelt“, ist Kristin Launhardt-Petersen von den Grünen in Höxter begeistert. „Da geht noch mehr!“ spornt sie an, um noch mehr Menschen zur Teilnahme zu bewegen.

„Das Fahrrad hat besonders im Alltagsverkehr und auf kürzeren Strecken ein enormes Potenzial. Darauf macht diese Aktion aufmerksam. Und sie kann jede und jeden dazu ermutigen, ab sofort mehr Wege mit dem Rad zurück zu legen“, betont Kristin Launhardt-Petersen. Das sei gut für die Gesundheit, gut für den eigenen Geldbeutel und gut fürs Klima. Und eine Verkehrsentlastung für die ganze Stadt.

Mehr lesen Sie im TAH am 16. Juni 2020.