Donnerstag, 01. November 2018

Höxter: Tagsüber in Wohnhaus eingebrochen

Höxter. Einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro richteten bisher unbekannte Täter bei einem Einbruch in der Straße Im Brückfeld in Höxter an. Die Abwesenheit der Bewohner am späten Nachmittag des Mittwochs vor Allerheiligen, 31. Oktober, nutzten die Täter und drangen gewaltsam in das Wohnhaus ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten insbesondere Schmuck und Bargeld. Der Tatort liegt unmittelbar am Parkplatz „Floßplatz“ an der Weserbrücke.

Auf Grund einer Veranstaltung im Stadtgebiet Höxter dürfte dieser Parkplatz zur Tatzeit gut besucht gewesen sein. Die Polizei in Höxter, 05271/9620, sucht nun nach Zeugen, die in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten.