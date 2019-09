Montag, 09. September 2019

Höxter und Holzminden gehen zusammen

Stadtwerke Holzminden und Gas- und Wasserversorgung Höxter wollen die Weserstadtwerke-Service GmbH gründen. Grafik: Stadt Höxter

Höxter. Holzminden und Höxter gehen zusammen, die Stadtwerke Holzminden und die Gas- und Wasserversorgung Höxter gründen eine gemeinsame Kooperationsgesellschaft. Die Weserstadtwerke-Service GmbH soll schon in wenigen Monaten, am 1. Januar 2020, ihre Arbeit aufnehmen. Das ist Tagesordnungspunkt der nächsten Sitzung des Höxteraner Rates. Die Ratsmitglieder sollen in der Sitzung am Donnerstag, 19. September, im Ratssaal des Historischen Rathauses Höxter beschließen, eine Kooperationsgesellschaft zu gründen und eine Beteiligung von jeweils 50 Prozent durch die Stadtwerke Holzminden und die Gas- und Wasserversorgung Höxter (GWH) festzulegen. Außerdem sollen die Aufsichtsratsmitglieder für die neue GmbH benannt werden. (fhm)

