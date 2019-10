Sonntag, 13. Oktober 2019

Höxter: Unkrautvernichtung führt zu Heckenbrand

Sogenannte Unkrautbrenner sind nicht ungefährlich, wie das Beispiel in Höxter zeigt.

Höxter. Mit einem Unkrautbrenner beabsichtigte ein 37-Jähriger am Sonnabend, gegen 12.10 Uhr, Unkräuter vor seinem Hauseingang an der Straße Am Bielenberg in Höxter zu beseitigen. Dabei geriet eine Hecke in Brand, wobei das Feuer auch auf die Hauswand übergriff. Seiner 34-Jährigen Ehefrau und einem 29-Jährigen Nachbarn gelang es, vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand mit Wasser und einem Feuerlöscher erfolgreich zu bekämpfen.

Dabei atmeten beide allerdings Rauchgas ein. Während der 29-Jährige lediglich vor Ort behandelt wurden, musste die 34-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr brauchte nicht mehr einzugreifen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.