Samstag, 31. August 2019

Höxter: Via Nova Kunstfest Corvey eröffnet

Jürgen Holtz liest aus dem Heliand. Foto: beb

Höxter. Einzigartig wie die Weltkulturerbestätte Schloss Corvey ist auch das diesjährige Via Nova Kunstfest Corvey. An drei Wochenenden wird im zweiwöchentlichen Rhythmus bis zum 29. September ein außergewöhnliches Programm mit abwechslungsreichen Lesungen, Vorträgen, Konzerten und Performances präsentiert. Unter dem Motto „long ago – far away“ steht 2019 das frühmittelalterliche altsächsische Epos „Heliand“ im Mittelpunkt des Festivals. Am Sonnabend macht der Schauspieler Jürgen Holtz im Corveyer Kaisersaal mit einer Lesung aus dem Heliand den Auftakt. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 2. September 2019.