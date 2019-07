Montag, 29. Juli 2019

Höxter: Viele waren zu schnell unterwegs

Sechs Stunden lang kontrollierte die Polizei zwischen Albaxen und Bödexen.

Höxter. Am Sonntag ab 8 Uhr hat der Verkehrsdienst der Polizei Höxter kontrolliert. Das Ergebnis: Viele waren zu schnell, einige viel zu schnell.

Die Geschwindigkeitskontrolle fand auf der Schwalenberger Straße in Höxter-Albaxen in beiden Fahrtrichtungen statt. In sechs Stunden wurden 198 Geschwindigkeitsüberschreitungen auf dieser Strecke zwischen Albaxen und Bödexen festgestellt. 40 Überschreitungen davon wurden von Motorradfahrern begangen. Die höchste Überschreitung wurde bei einem 60-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Lippe festgestellt. Bei erlaubten 70 Stundenkilometern wurde er mit 125 Km/h gemessen. Nach Toleranzabzug wird der Fahrer mit einem Bußgeld und Fahrverbot rechnen müssen./a