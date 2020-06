Freitag, 26. Juni 2020

Höxter: Welterbe Corvey ist wieder täglich geöffnet

Die UNESCO-Welterbestätte Corvey öffnet wieder die Türen. Foto: Kirchengemeinde Corvey

Corvey/Höxter. Die Unesco-Welterbestätte Corvey fährt ihr Gästeangebot wieder hoch: Nach dem karolingischen Westwerk und der ehemaligen Abteikirche ist nun auch die barocke Schlossanlage mit dem prächtigen Kaisersaal, den Prunk- und Wohnräumen aus dem 18. und 19. Jahrhundert und der Fürstlichen Bibliothek von Sonnabend, 27. Juni, an wieder täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Schloss und Museum waren bis jetzt nur an den Wochenenden und an Feiertagen geöffnet. Westwerk, Kirche und Friedhof mit Fallersleben-Grabstätte konnten bereits den ganzen Juni über an jedem Tag besichtigt werden. Die katholische Kirchengemeinde St. Stephanus und Vitus sowie das herzogliche Haus haben sich auch darauf verständigt, dass in Corvey wieder Führungen angeboten werden. Maximal neun Teilnehmer sind möglich.

Mehr dazu lesen Sie im TAH vom 27. Juni 2020.