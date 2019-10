Dienstag, 08. Oktober 2019

Höxter: Wer hat den Motorroller angezündet?

Die Polizei bittet um die Mithilfe der TAH-Leser nach einer Brandstiftung in Höxter.

Höxter. Ein Motorroller ist am Dienstag, 8. Oktober, in Höxter vollständig ausgebrannt. Der Roller der Marke Honda war auf einer Einfahrt an der Brenkhäuser Straße in Höxter abgestellt. Das Feuer wurde um 2.30 Uhr bemerkt. Trotz schnell eingeleiteter Löschversuche brannte der Roller vollständig aus. Nach erster Einschätzung gehen die Ermittler der Polizei Höxter von Brandstiftung aus. Daher wird um Hinweise unter Telefon 05271/962-0 gebeten.

Insbesondere sollten sich Zeugen melden, die zur fraglichen Zeit Personen in der Nähe der Brandstelle gesehen haben.