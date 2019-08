Dienstag, 20. August 2019

Höxteraner Firmenlauf geht in die sechste Runde

Organisatoren und Unterstützer des Firmenlaufs, von links: Matthias Wehmhöner von der AOK Nordwest, Jörg Albers von der Sparkasse Höxter und Lauf-Initiator Friedhelm Michels vom Mode- und Sporthaus Klingemann. Foto: bk

Höxter. In knapp vier Wochen ist es wieder soweit. Am Freitag, 13. September, startet der sechste Höxteraner Firmenlauf. Veranstalter ist das Mode- und Sporthaus Klingemann, gemeinsam mit der AOK Nordwest. Unterstützung findet das Event durch die Sparkasse Höxter.

Es werden rund 650 Teilnehmer erwartet. Gestartet wird um 18 Uhr vor der Dechanei in der Marktstraße. Unternehmen aus Höxter und der Umgebung haben noch bis zum 3. September die Möglichkeit, sich online unter www.aok-firmenlauf.de zum Mitlaufen anzumelden. Es kann in Teams oder auch als Einzelperson angetreten werden. Die Laufstrecke ist ein 1.250 Meter langer Rundkurs durch die Höxteraner Innenstadt. Dieser Kurs muss vier Mal durchlaufen werden. Die Zeit der Teilnehmer wird mit einem am Laufschuh befestigten Chip gemessen. Anschließend erfolgt eine Siegerehrung. Die Anmeldebeiträge werden an den Förderverein Landesgartenschau Höxter gespendet. (bk)

