Sonntag, 14. April 2019

Höxteraner Frühling trotzt den winterlichen Temperaturen

Gut besucht trotz der winterlichen Temperaturen: Das Frühlingsfest in Höxter.

Höxter.Tausende Besucher haben am Sonntag in Höxter das Innenstadtfest Höxteraner Frühling besucht. Trotz Temperaturen von um die sieben Grad war die Stadt am Nachmittag voll. Da wurde in den Geschäften nach einem neuen Outfit gestöbert und auf dem Marktplatz heißer Kaffee genossen.

Wärme war ohnehin sehr gefragt bei diesem Frühlingsfest: „Eigentlich hatten wir die ganz warmen Sachen schon eingemottet“, berichtet Irene Grothoff, die mit ihrem Mann Johannes eigens aus Delbrück nach Höxter gekommen war.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 15.04.19