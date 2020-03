Samstag, 07. März 2020

Höxteraner Rotary-Club unterstützt Kinderheim in Ghana

Friedhelm Spieker (Präsident Rotary-Club), Ursula Nippel (Vorsitzende Anidaso Ghana), Klaus Bohr (Rotary-Club) bei der Spendenübergabe. Foto: Rotary-Club Höxter

Höxter. Mehr als 10.000 Euro an Spenden des Rotary-Clubs Höxter sind bisher in das Kinderheim „Anidaso“ in Accra, Ghana, geflossen. Aus diesem Grund begrüßte der Präsident des Clubs, Friedhelm Spieker, die Vorsitzende des Vereins Anidaso Ghana, Ursula Nippel, bei einem Meeting der Rotarierinnen und Rotarier in Höxter.

Ursula Nippel berichtete den Clubmitgliedern über die Fortschritte im geförderten Kinderheim. Viele Bilder von der spendenfinanzierten Errichtung des Kinderheims und dessen Möblierung auf ummauertem Gelände hatte sie mitgebracht. Sogar ein Hühnerstall namens „Happy Hen‘s House“ wurde auf dem Gelände errichtet. Sie berichtete, dass mit den Spenden nicht nur die Kinder im Kinderheim versorgt werden, sondern auch andere Projekte wie zum Beispiel eine „Miniklinik“ im Elternhaus eines Arztes, oder die Errichtung einer Toilette an einer befreundeten Schule gefördert wurden.

Mehr lesen Sie im TAH vom 7. März 2020