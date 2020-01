Dienstag, 21. Januar 2020

Höxteraner Stadtrat soll Straßen umbenennen

Die Straßennamen von (von links) Heinrich Sohnrey, Paul von Hindenburg, Hermann Löns und Agnes Miegel sollen verschwinden. Repro: fhm

Höxter. Nachdem in Holzminden (Heusingerstraße) und Bodenwerder (Hindenburgstraße) intensiv über mögliche Umbenennungen von Straßennamen diskutiert wurde, ereilt jetzt Höxter diese Debatte. Zur nächsten Ratssitzung am Donnerstag, 30. Januar, 87 Jahre nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler durch Reichspräsident von Hindenburg, steht eine Anregung auf der Tagesordnung, mehrere Straßennamen in Höxter umzubenennen. Unter anderem soll der Name Hindenburgs von den Straßenschildern verschwinden. Die Anregung stammt von Ernst Würzburger, der schon mehrere Bücher zur NS-Vergangenheit Höxters geschrieben hat. (fhm)

