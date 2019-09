Sonntag, 15. September 2019

Hoher Besucherandrang beim 21. Kürbismarkt in Polle

Ob Zierkürbisse oder Sorten zum Kochen, Braten, Backen – in Polle gab es sie alle. Foto: bk

Polle. Am Wochenende lud die Poller Laienspielgruppe wieder zum Kürbismarkt rund um die Burg Polle ein. Dieser Kunsthandwerkermarkt ist aus dem Poller Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Der Kürbismarkt „Kürbis kulinarisch“ fand in diesem Jahr bereits zum 21. Mal statt. Im Mittelpunkt standen auf der Poller Burg natürlich die unterschiedlichsten Zier- und Gemüsekürbisse. An den Verkaufsständen wurden verschiedene Kürbisgerichte von der Vorspeise bis zum Dessert angeboten. Wer keinen Kürbis mag, fand natürlich auch „kürbisfreie Speisen“. (bk)

