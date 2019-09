Sonntag, 15. September 2019

HolBit+Bildungsmesse in Holzminden

Auch die Superhelden-Ausbildung ist Thema auf der HolBit.

Holzminden. Am 19. und 20. September findet wieder die HolBit in der Georg-von-Langen-Schule Holzminden statt. Im TAH gibt es am Montag vier Extra-Seiten mit Informationen, Ausbildungstellen-Angeboten und mehr zur HolBit und der dazugehörenden Bildungsmesse.

Mehr finden Interessierte im TAH am 16. September 2019