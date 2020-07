Samstag, 18. Juli 2020

Holenberg: Vier Hektar Gerste brennen lichterloh

Rund 70 Feuerwehrleute waren auf dem Gerstenfeld im Einsatz. Foto: jbo

Holenberg/Golmbach. Diese Ernte hatte sich der Landwirt ganz sicher anders vorgestellt. Aber kurz vor 16 Uhr musste die Feuerwehr gerufen werden. Von vorn: Während der Gersten-Ernte auf einem vier Hektar großen Feld an der K37 zwischen Golmbach und Holenberg sorgte ein technischer Defekt am Mähdrescher dafür, dass das trockene Getreide in Brand geriet. Anfangs versuchten die Helfer vor Ort noch, die Flammen mit Feuerpatschen zu ersticken. Doch dann kam ein leichter Wind auf - und innerhalb kürzester Zeit brannte das ganze Feld lichterloh. Neben der Holenberger Feuerwehr wurden ganz schnell auch die Wehren aus Golmbach, Bevern, Negenborn und Stadtoldendorf hinzugerufen. Se sollten vor allem für ausreichend Löschwasser sorgen. Es ging letztlich darum, ein Übergreifen des Feuers auf den Wald am Weinberg zu verhindern und auch den brennenden Mähdrescher zu löschen. Denn die Gerste war offenbar nicht mehr zu retten. Recht schnell hatten die insgesamt 70 Feuerwehrkräfte, darunter einige wegen der starken Rauchentwicklung unter vollem Atemschutz, alles unter Kontrolle. Nach etwa einer Stunde wurde nur noch nach etwaigen Glutnestern gesorgt und eine Brandwache organisiert. Der Landwirt begann umgehend, die Feldränder zu grubbern, damit nicht doch noch Funken "überspringen" können. Die Leitung des Einsatzes hatte Holenbergs Ortsbrandmeister Volker Marten. Vor Ort waren aber auch Keisbrandmeister Jens Heinemeyer und weitere Feuerwehr-Führungskräfte als Beobachter. (rei)