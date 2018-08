Donnerstag, 16. August 2018

Holi-Festival zurück am SchiederSee

Sonne satt und bunte Farben gibt es am 18. August am SchiederSee. Foto: Patrick Piecha

Holi ist eines der ältesten Feste Indiens. Fünf Tage nach Vollmond ist Rangapanchami. An diesem Tag scheinen alle Schranken durch Kaste, Geschlecht, Alter und gesellschaftlichem Status aufgehoben. Es wird ausgelassen gefeiert und man besprengt und bestreut sich gegenseitig mit gefärbtem Puder, dem Gulal. Wer den Übermut ablehnt, bestreicht sich gegenseitig zumindest dezent mit etwas Pulverfarbe.

Zurück am SchiederSee, und damit zum dritten Mal, findet am Sonnabend die bunteste Freiluftparty der Welt auch wieder in unserer Region statt: Am 18. August erreicht das Holi-Festival das Südufer des sonnigen SchiederSees. Einlass auf die Festival-Wiese ist ab 15 Uhr. Der Countdown zum ersten Farbspektakel startet um 16 Uhr. Neben bunten Farbwolken und fröhlich-ausgelassener Stimmung erwartet die Festivalbesucher vor allem ein erstklassiges Line-up. Für den richtigen Sound haben wir die Meister ihres Fachs aus sämtlichen Clubs in OWL an den Start geholt. Mit dabei sind: Dario Rodriguez, Jay Pepe, RobinIO, SNADS, Noiz, Mike Mentix.

Karten sind erhältlich direkt am SchiederSee und unter www.schiedersee.de.

Am Tag danach, ab 11 Uhr, steht die bunte Wiese vom Vortag nun im Zeichen von gutem Essen und männlicher Kochkultur. Neben Showgriller „Klaus“ auf der großen Bühne, verspricht der BBQ Day allerhand kulinarisches rund um das Thema Grillen. Zahlreiche Streetfoodstände, Stockbrot für die Kleinen und Bullriding für die kräftemessenden Väter. All das erwartet die Besucher bei freiem Eintritt und loungiger Musik am Sonntag,19. August.