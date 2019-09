Mittwoch, 04. September 2019

Holländisches Ehepaar übernimmt „Pension Waldschloß“ in Fohlenplacken

Die neuen Inhaber Marita und Erik Janssen in einem der renovierten Gästezimmer.

Fohlenplacken. Aus Fohlenplacken gibt es Neues zu berichten. Das niederländische Ehepaar Marita und Erik Janssen haben dort das ehemalige „Hotel Waldschloß“ übernommen. Nachdem sie ihr Haus bei Eindhoven verkauft haben, ihren Job gekündigt und sich von Familie und Freunden verabschiedet haben, sind sie in ihr neues Zuhause, die jetzige „Pension Waldschloß“, eingezogen. Beide haben bereits seit längerem mit dem Gedanken gespielt, sich ein neues Leben aufzubauen. So suchten sie nach einer Pension in Deutschland, die sie gerne betreiben wollten. Schließlich wurde ihre Suche belohnt, und sie haben mit dem „Waldschloß“ genau das gefunden, wonach sie gesucht haben.

