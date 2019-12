Mittwoch, 04. Dezember 2019

Holzbau/Baubiologie im Fokus des Green Building Forums der HAWK in Holzminden

Die Referenten des Green Building Forums, von links: Frank Rinn (Ingenieur- und Sachverständigenbüro für Baum- und Holz-/Bauwerksuntersuchung, Firma Rinntech), Bernhard Kilper (Architekt, Baubiologie IBN) sowie Petra Grünig, Prof. Reinhard Lamers, Dekan Dr. Ulrich Hundertmark (alle HAWK). Foto: HAWK

Holzminden. Der Studiengang „Green Building – Gebäudetechnik, Energieeffizienz, Mensch und Umwelt“ an der HAWK in Holzminden hatte zum zweiten Mal in diesem Semester zum Green Building Forum eingeladen. Fachpublikum aus Hochschule und Wirtschaft war in das Weserberglandforum gekommen, um drei Referentinnen und Referenten zum Thema „Bauen mit Holz/Baubiologie“ sprechen zu hören und mit ihnen zu diskutieren. Die Begrüßung übernahm Dekan Dr. Ulrich Hundertmark, Prof. Reinhard Lamers moderierte die Veranstaltung.

