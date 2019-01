Mittwoch, 16. Januar 2019

Holzernte im Solling für das Eis am Stiel

Laubholzbäume werden in der kalten Jahreszeit gefällt. Foto: Landesforsten

Dassel/Neuhaus. Mit der kalten Jahreszeit hat im Solling auch die Laubholz-Ernte begonnen. Im Gegensatz zu den Nadelhölzern werden die Laubbäume – überwiegend Buchen – nur dann gefällt, wenn sie keinen „Saft führen“. Durch die langwierige Aufarbeitung der Schäden durch den Sturm „Friederike“ ist der Laubholz-Einschlag allerdings etwas in Verzug geraten. Wie die Landesforsten berichten, warten viele Sägewerk-Betreiber schon ungeduldig auf die Holzlieferungen, zumal der Winter 2017/18 viel zu nass war. Seinerzeit musste die Ernte vorzeitig beendet werden. Beliefert wird am Ende längst nicht nur die Möbelindustrie. Die Laubbäume aus dem Solling werden auch in Grillkohle verwandelt – oder in die kleinen Stäbchen im Eis am Stiel.

