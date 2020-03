Freitag, 20. März 2020

Holzerntearbeiten in Grünenplan führen zu Beeinträchtigungen

Dieser Waldweg wurde durch Holzernte und Rückearbeiten stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Forstamt ist bemüht, den Weg möglichst zeitnah wieder instand zu setzen. Waldbesucher werden gebeten bis dahin, in Eigenregie eine alternative Route zu wählen. Foto: TAH

Grünenplan. Der lang ersehnte Niederschlag der letzten fünf Monate hat mit rund 600 Litern je Quadratmeter die Wasserversorgung der oberen Bodenschichten wieder entspannt, zugleich aber auch den Oberboden aufgeweicht – so Forstamtsleiter Hauke Bruns. Das Orkantief Sabine hat mit den nachfolgenden Stürmen auch die Wälder des Niedersächsischen Forstamtes Grünenplan nicht verschont. In den letzten Wochen sind immer wieder neue Windwürfe hinzugekommen. In vielen Fichtenbeständen des Hils sind somit frische Windwürfe und neue beziehungsweise alte Käferbäume auf kleinster Fläche nebeneinander zu finden. Gleichzeitig kommt mit den steigenden Temperaturen auch der Borkenkäfer langsam aus dem Winterschlaf, sagt Bruns. Angesichts der in Kürze zu erwartenden Käferwelle und der damit verbundenen neuen Infektionsherde arbeiten Förster, Waldarbeiter und Unternehmer mit ihren Motorsägen und Maschinen an einer schnellen Holzaufarbeitung und Holzbringung. Nur schnelles Handeln und rasche Aufarbeitung können hier die weitere Ausbreitung des Borkenkäfers und damit einen größeren Neubefall von derzeit noch intakten Waldbeständen verhindern, bestätigt Armin Bieneck als zuständiger Dezernent in der Forstamtleitung.

