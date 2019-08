Donnerstag, 01. August 2019

Holzminden 55 Fahrräder kommen unter den Hammer

Die Stadt Holzminden versteigert wieder die Fundsachen

Holzminden. Einmal im Jahr wird aus dem Parkplatz hinter dem Stadthaus ein Auktionssaal. Und dann heißt es: „Wer bietet mehr!“ Am Mittwoch, 7. August, ist es wieder soweit, dann findet alljährliche Versteigerung der Fundsachen statt. Auktionator ist die Stadt Holzminden.

Um 14 Uhr beginnt die Versteigerung auf dem Parkplatz hinter dem Stadthaus und dem Verwaltungsgebäude II, Neue Straße 15-17 in Holzminden. Dann werden die Fundsachen, deren Eigentümer nicht ermittelt werden konnten, öffentlich und meistbietend versteigert.

Neben rund 55 Fahrrädern (Damen- und Herrenfahrräder, Mountain- und Trekkingbikes, Kinderfahrräder) in allen Ausführungen und Zuständen (vom Ersatzteillager bis fast neuwertig), werden Schirme, Bekleidung, Uhren, Taschen, Schmuck, Sonnenbrillen und ein Set Langlaufski sowie natürlich auch so manche Überraschung und Kuriosität versteigert.

Zumindest auf die Fahrräder braucht man nicht blind zu bieten, die können am 7. August, eine halbe Stunde vor Versteigerungsbeginn (also ab 13.30 Uhr) in Augenschein genommen werden.

Das Team des Bürgerbüros lädt alle Bürger der Stadt Holzminden, natürlich auch Auswärtige und insbesondere die „Schnäppchenjäger“ zu der Versteigerung ein.