Donnerstag, 12. März 2020

Holzminden: 70. Handwerkertag findet nicht statt

Der Handwerkertag ist abgesagt.

Kreis Holzminden. Der für den 28. März geplante Handwerkertag der Kreishandwerkerschaft Holzminden und ihrer Innungen fällt aus. Vorstand und Geschäftsführung haben entschieden, den Empfang und die Festkundgebung in der Stadthalle Holzminden abzusagen.

Kreishandwerksmeister Karl-Heinz Bertram: „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen und wurde nach sorgfältigem Abwägen und intensiven Gesprächen getroffen. Wir sehen es als unsere Pflicht an, unseren Teil dazu beizutragen, die Verbreitung des Coronavirus nicht unnötig zu begünstigen.“ Die Kreishandwerkerschaft folgt damit der offiziellen Empfehlung, alle Veranstaltungen in der Stadthalle Holzminden abzusagen. Stellvertretender Kreishandwerksmeister Detlef Struck: „Die Gesundheit und damit auch die wirtschaftliche Sicherheit von jedem unserer Gäste und deren Angehörigen müssen aktuell oberste Priorität haben.“

„Wir möchten unter keinen Umständen, dass unsere Gäste nach unserer Veranstaltung erkranken oder unwissentlich das Virus an andere Personen weitergeben. Dies ist auch eine Frage unserer gesellschaftlichen Verantwortung, die wir selbstverständlich übernehmen“, so Karl-Heinz Bertram. Würde eine solche Situation eintreten, müssten alle Kontaktpersonen in Quarantäne und es wären sogar Betriebsschließungen möglich. Das Coronavirus und die Sorge der Menschen werden ohnehin wirtschaftliche Spuren hinterlassen, auch im Handwerk. „Lassen Sie uns deshalb alles dafür tun, das Risiko der Verbreitung zu minimieren“, so Detlef Struck.

Da nicht absehbar ist, wann überhaupt wieder zur Normalität zurückgekehrt werden kann, werden die Gesellenbriefe in diesem Jahr per Post versandt. Dies erfolgt ab dem 30. März 2020.

Die großformatigen Urkunden für die Mitarbeiter- und Meisterjubilare werden eingelagert und zur späteren Abholung aufbewahrt. Geschäftsführer Ronald Tolle: „Wir bitten alle Jubilare dringend, so lange mit der Abholung zu warten, bis sich die Lage in Deutschland wieder normalisiert hat.“