Freitag, 08. November 2019

Holzminden: Adventskalender nach einer Woche ausverkauft!

Der Lions-Adventskalender ist bereits ausverkauft.

Holzminden. „Gutes tun und gewinnen“, so heißt es seit elf Jahren zur Adventszeit, denn dann präsentiert der Lions Club Holzminden den Adventskalender der besonderen Art. Und besonders gefragt war der Kalender, dessen Reinerlös zu 100 Prozent gespendet wird, auch in diesem Jahr. Innerhalb nur einer Woche ist der Adventskalender ausverkauft. Die 7.000 Exemplare, für die in diesem Jahr die Campe-Schülerin Emma Schneider aus der Klasse 10-1 das Titelmotiv gestaltet hat, sind weg. Wer einen Kalender ergattert hat, darf sich jetzt nicht nur über das gelungene Motiv freuen – es zeigt das Kloster Amelungsborn –, sondern auch auf die Möglichkeit zu gewinnen. Hinter jedem der 24 Türen des Adventskalenders stecken hochkarätige Gewinne im Wert von 10 bis 1.500 Euro! Jeder Kalender ist nummeriert und hat eine Gewinnchance. Welche Nummer gezogen wurde, steht ab dem 1. Dezember täglich im TAH, im Internet unter www.tah.de und unter www.lions-holzminden.de sowie im Schaufenster des Stadtmarketing Holzminden am Markt 2. (bs)